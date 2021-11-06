6 Kasım 2021 Cumartesi 19:35 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 19:36

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor'un başında olan eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüple, Abdullah Avcı arasında tazminat konusu nedeniyle eski teknik direktörlerinde tepki gösteren taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratlarıyla tepkide bulundu.

ABDULLAH AVCI'NIN TAZMİNATI ÇOK KONUŞULMUŞTU

10 Haziran 2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.



Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmişti.