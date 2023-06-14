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Spor

Beşiktaş'tan Alexis Beka Beka için transfer harekatı!

Beşiktaş yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmaların9ı sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin gündemine Nice forması giyen Alexis Beka Beka geldi.

14 Haziran 2023 Çarşamba 21:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Alexis Beka Beka için transfer harekatı!
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer hamlelerini sürdürüyor. Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Nice forması giyen Alexis Bek Beka'yı kadrosuna katmak istiyor.

KİRALAMAK İSTİYOR

Habere göre Beşiktaş, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak şimdiden için görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Nice, yıldız ismi Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euroya transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol kaydetti.

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