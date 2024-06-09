Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç için tebrik yazısı paylaştı.İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç'u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK"
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç'u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 9, 2024
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK pic.twitter.com/K2R8vAt1gG