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Spor

Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için tebrik yazısı yayınladı.

9 Haziran 2024 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik
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Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç için tebrik yazısı paylaştı.

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"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç'u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK"

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