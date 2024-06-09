Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç için tebrik yazısı paylaştı.

"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç'u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK"