Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için Beşiktaş harekete geçti. Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp Beşiktaş oldu. Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon avro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.

U15 TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

Cyle Larin'in görüştüğü takım ortaya çıktı Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerinebelirtildi. Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirildi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş, kanatlarda da görev yapabiliyor. Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

Elit U15 Gelişim Ligi, son 16 turunda Eyüpspor'u 2-1'lik skorla eleyen Altay, çeyrek finalde karşılaştığı Galatasaray'ı da saf dışı bıraktı. Burhaniye Spor Toto Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona ererken, siyah-beyazlılar seri penaltı atışları sonucu rakibini 4-1 mağlup etti. Altay kalecisi Süleyman Emre İtir, yaptığı 2 penaltı kurtarışıyla zaferde başrolü oynadı. İzmir ekibi, Antalya'da oynanacak yarı finalde 18 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında final mücadelesi verecek.