Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre bu mücadele 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Beşiktaş kulübü ise Antalyaspor karşılaşması öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda taraftarların maç öncesinde pelüş oyuncaklarını sahaya atmasını istedi.

Paylaşımda, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri kullanıldı.