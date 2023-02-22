İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,875
  • EURO
    20,1024
  • ALTIN
    1111.8
  • BIST100
    5071.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrı
Spor

Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi taraftarların pelüş oyuncaklarını sahaya atmasını istedi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrı
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre bu mücadele 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Beşiktaş kulübü ise Antalyaspor karşılaşması öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda taraftarların maç öncesinde pelüş oyuncaklarını sahaya atmasını istedi.

Paylaşımda, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.