Gazintep FK ile ligin 10. hafta maçında karşılaşacak olan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre; Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan kovdu. Konuyla ilgili ulaştığımız resmi kaynaklara göre; rutin idmanlarda gelişen bazı diyaloglar yanlış anlaşıldı ve basında 'Yılmaz Rebic'i kovdu' olarak gündeme geldi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayın bu şekilde olmadığı ve şayet yaşanmış olsaydı oyuncunun kadro dışı bırakılabileceği bundan da kamuoyunun bilgisinin olacağının altı çizildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş forması ile 9 resmi maça çıkan Ante Rebic yalnızca 205 dakika oyunda kaldı.