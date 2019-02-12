Beşiktaş'tan Atiba kararı

Bursaspor'u yenerek lider Medipol Başakşehir ile puan farkını azaltan Beşiktaş, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına yoğunlaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'a karşı galibiyeti getiren golleri atan Burak Yılmaz'ın performansından oldukça memnun.

Tecrübeli teknik adam iki gol atan golcü futbolcunun tribünlerden aldığı destekle performansını daha da yükselteceğini düşünüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Atiba Hutchinson konusunda ise yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kanadalı futbolcunun performansından memnun olan yönetimin, oyuncuyla yapılan anlaşmada yer alan artı 1 yıllık opsiyonu devreye sokmayı planladığı öğrenildi.

Siyah beyazlılarda Kagawa rüzgarı esmeye de devam ediyor. Japonya'dan gelen turistleri Vodafone Park'a çekmeyi hedefleyen yönetim, bir organizasyon firmasıyla işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre turistlerin Vodafone Park'a gelerek stadyum turu etkinliğine katılması ve tribünlerdeki Japon futbolsever sayısını arttırmak için aktiviteler düzenlenmesi hedefleniyor.

(Bein Sports)