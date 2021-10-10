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Spor

Beşiktaş'tan Atiba'ya sürpriz teklif

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için siyah beyazlı yönetimin sürpriz bir planı var. Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Türkiye'den ayrılmayı düşünmeyen Kanadalının bu teklife olumlu yaklaşması bekleniyor.

10 Ekim 2021 Pazar 10:37 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 10:37
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Beşiktaş'ta yaşayan efsane Atiba Hutchinson'un kulüple olan bağının kopmaması için büyük bir planın hazırlığı yapılıyor.

Son üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa ısınıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor.

İSTANBUL'DA MUTLU

Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak.

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