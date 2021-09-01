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Spor

Beşiktaş'tan ayrılan Erdem Seçgin İstanbulspor'la anlaştı

Beşiktaş ile yollarını ayıran 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin, İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

1 Eylül 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:51
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Erdem Seçgin, TFF 1. Lig takımı İstanbulspor'a transfer oldu.

21 yaşındaki 10 numara, sarı siyahlı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbulspor'un sosyal medya hesabından Erdem'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Erdem Seçgin ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar (5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. İstanbulspor'a Hoş Geldin Erdem Seçgin." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Erdem Seçgin, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Ümraniyespor, 2020-2021 sezonunda ise İnegölspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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