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Spor

Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Joao Mario için resmi açıklama geldi

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan ve yer yer performansıyla eleştirilerin odağı olan Joao Mario için ayrılık iddiaları gündemi sardı. Oyuncunun menajerlik şirketi iddialara cevap verdi ve haberlerin doğru olmadığını belirtti. İşte detaylar...

16 Aralık 2024 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Joao Mario için resmi açıklama geldi
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Joao Mario'nun menajerlik şirketi, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

Menajerlik şirketi Joao Mario için; "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

JOAO MARIO'DAN AYRILIK İDDİASINA CEVAP

Joao Mario açıklamada yer alan ifadelerinde; "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır." dedi.

Joao Mario bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 asist yaptı.

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