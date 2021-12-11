Fotomaç 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:02

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.

BATSHUAYİ İÇİN MEKSİKA'DAN SÜRPRİZİ İDDİA

Siyah-beyazlılarda geleceği en çok tartışılan isimse, sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılarda yola devam etmemesi beklenen Batshuayi için Meksika'dan sürpriz bir iddia geldi.

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TIGRES BATSHUAYİ'NİN PEŞİNDE



AS Mexico'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün, oyuncuyu renklerine bağlamak için hızlı hareket edeceği ifade edildi.

GİGNAC VE THAUVİN DE ORADA

Meksika Ligi'nin başarılı takımlarından olan Tigres'te, Batshuayi'nin eski takım arkadaşları Andre-Pierre Gignac ile Florian Thauvin de forma giyiyor.