Beşiktaş'tan Barcelonalı futbolcu için teklif

Beşiktaş yönetimi, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İspanya medyasından Sport, Siyah-Beyazlılar'ın Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Mikayil Faye için Katalan kulübüne 10 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. Haberin detayında, İspanyol ekibinin genç savunmacı için 15 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ancak bu rakamın aşağıya çekilebileceği ifade edildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Barça'nın, geçen yıl Hırvatistan'ın NK Kustosija takımından 1.5 milyon euroya aldığı Senegalli futbolcuyla Inter ve Porto kulüpleri de ilgileniyor. Beşiktaş'ın, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine genç futbolcuyu almak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu, düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Faye'in piyasa değeri ise 10 milyon euro.

35 MÜSABAKADA 4 GOL ATTI

14 Temmuz 2004 doğumlu olan Faye, futbol kariyerine genç yaşlarda Senegal'deki yerel futbol akademilerinde başladı. Mikayil Faye, Senegal'de futbol eğitimini aldıktan sonra Avrupa'nın dikkatini çeken genç yeteneklerden biri oldu. Bu süreçte, Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcileri tarafından izlendi ve kısa sürede potansiyeli fark edildi. Barcelona forması ile 35 maça çıkan genç yıldız, 4 gol kaydetti.