İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Barcelonalı futbolcu için teklif
Spor

Beşiktaş'tan Barcelonalı futbolcu için teklif

İspanyol basını, Beşiktaş'ın, 20 yaşındaki Barcelona stoperi Mikayil Faye için 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. İddiaya göre, Katalan ekibinin 15 milyon euro istediği Faye için pazarlık sürüyor.

Akşam Gazetesi17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Barcelonalı futbolcu için teklif
ABONE OL

Beşiktaş yönetimi, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İspanya medyasından Sport, Siyah-Beyazlılar'ın Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Mikayil Faye için Katalan kulübüne 10 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. Haberin detayında, İspanyol ekibinin genç savunmacı için 15 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ancak bu rakamın aşağıya çekilebileceği ifade edildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Barça'nın, geçen yıl Hırvatistan'ın NK Kustosija takımından 1.5 milyon euroya aldığı Senegalli futbolcuyla Inter ve Porto kulüpleri de ilgileniyor. Beşiktaş'ın, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine genç futbolcuyu almak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu, düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Faye'in piyasa değeri ise 10 milyon euro.

35 MÜSABAKADA 4 GOL ATTI

14 Temmuz 2004 doğumlu olan Faye, futbol kariyerine genç yaşlarda Senegal'deki yerel futbol akademilerinde başladı. Mikayil Faye, Senegal'de futbol eğitimini aldıktan sonra Avrupa'nın dikkatini çeken genç yeteneklerden biri oldu. Bu süreçte, Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcileri tarafından izlendi ve kısa sürede potansiyeli fark edildi. Barcelona forması ile 35 maça çıkan genç yıldız, 4 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.