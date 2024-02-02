Beşiktaş'tan başantrenör açıklaması!

Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından ceza alan başantrenör Dusan Alimpijevic ile ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Dusan Alimpijevic'e Basketbol Federasyonu tarafından verilen ceza kendisine ve kulübümüze ulaşmıştır. Kural kitapçığındaki ceza uygulanmış, Başantrenörümüz ve kulübümüz verilen cezayı kabul etmiştir. Meselenin geldiği noktanın eleştiri sınırlarını zorlayıp aşmasına asla izin vermeyeceğiz." denildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Beşiktaş Emlakjet takımımızın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. Haftasında oynanan Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım maçında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kişilik haklarına saldırı nedeniyle 1 maç men ve 165 bin TL para cezasına çarptırılmıştır.

Sahada mücadele veren iki takımdan bağımsız olarak, geçmişe dayalı kişisel sebeplerden dolayı rakip takım sporcusu ile takımımızın Başantrenörü arasında yaşananlardan üzüntü duymakla birlikte, kendisi uyarılmış ve tekrarının olmayacağına dair söz alınmıştır. Öte yandan meselenin tahrik boyutu gözardı edilerek yapılmakta olan tek taraflı karalama ve linç kabul edilemez bir hal almıştır.

Takımımızın ligde ve Avrupa'da önemli hedeflere yürüdüğü bir dönemde maksatlı olduğu aşikar yazılar yazılmakta, tek taraflı nefret dolu yorumlar yapılarak karalama kampanyası sürdürülmektedir. Her geçen gün dozu artırılarak yapılan bu kampanyaya karşı toleransımız kalmamıştır!

Dusan Alimpijevic'e Basketbol Federasyonu tarafından verilen ceza kendisine ve kulübümüze ulaşmıştır. Kural kitapçığındaki ceza uygulanmış, Başantrenörümüz ve kulübümüz verilen cezayı kabul etmiştir.

Meselenin geldiği noktanın eleştiri sınırlarını zorlayıp aşmasına asla izin vermeyeceğiz.

Dusan Alimpijevic, takımımızın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir. Saha dışı oyunlarını kurgulayan her kim olursa karşısında Beşiktaş JK'yı bulacaktır."