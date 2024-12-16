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Spor

Beşiktaş'tan beklenmedik hamle! Filipe Çelikkaya'ya teklif yapıldı

Zor günler geçiren Beşiktaş için Portekiz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Siyah beyazlı ekip, Sporting B takımında teknik direktörlük yapan Filipe Çelikkaya'ya teklif yapıldı. Ancak haberin detayında Beşiktaş'ın hangi görev için teklif yaptığı belirtilmedi. İşte detaylar...

16 Aralık 2024 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan beklenmedik hamle! Filipe Çelikkaya'ya teklif yapıldı
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Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti. Portekiz basınından Record, Beşiktaş için Filipe Çelikkaya haberi geçti.

BEŞİKTAŞ İÇİN FILIPE ÇELİKKAYA İDDİASI

Habere göre Beşiktaş, son olarak Sporting B takımında teknik direktörlük görevi üstlenen Filipe Çelikkaya'ya resmi teklif yaptı.

Filipe Çelikkaya'ya hangi görev için teklif yapıldığı ise haber detayında yer almadı.

39 yaşındaki antrenör, haziran ayı sonunda Sporting B'den ayrılmıştı.

FILIPE ÇELİKKAYA KİMDİR?

Türk bir baba ve Portekizli bir annenin oğlu olan Filipe Çelikkaya, teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında Benfica U15 takımında başladı.

Filipe Çelikkaya daha sonra sırasıyla Al-Ahli, Almada, Sporting U19, Chaves, Vitoria, Shakhtar Donetsk ve Sporting B'de görev aldı.

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