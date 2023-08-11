Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti.

Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyah-beyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.

FEDERICO BERNARDESCHI KİMDİR?

Fiorentina altyapısından A takıma yükselen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra; Crotone, Juventus ve Toronto formaları giydi.