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Spor

Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi

Beşiktaş, Toronto FC forması giyen Federico Bernardeschi'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, MLS ekibine Bernardeschi'nin transfer şartlarını sordu.

11 Ağustos 2023 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti.

Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyah-beyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.

FEDERICO BERNARDESCHI KİMDİR?

Fiorentina altyapısından A takıma yükselen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra; Crotone, Juventus ve Toronto formaları giydi.

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