Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Jens Cajuste transferi için İtalya Serie A devi Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, İsveçli oyuncu ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Cajuste, ligde 15 maçta forma giymesi halinde "şarta bağlı satın alma" maddesi devreye girecek.

Geçen sezonu Ipswich Town'da geçiren Jens Cajuste, 33 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

JEAN CAJUSTE KİMDİR?

Jens-Lys Michel Cajuste, 10 Ağustos 1999 yılında doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan İsveçli millî futbolcudur. Serie A takımlarından Napoli'de forma giymektedir.

Casujte, futbol kariyerine Sport Beijing altyapısında başladı. İlk profesyonel takımı olan Örgryte'nin ardından Mitdtjylland'a oradan da Fransız ekibi Reims'e transfer oldu. 2024'te İtalyan devi Napoli ile anlaştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.