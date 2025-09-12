İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Jota Silva İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Jota Silva transferinde mutlu sona ulaştı. Portekizli oyuncu, resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

12 Eylül 2025 Cuma 07:28
Beşiktaş'tan bir transfer daha! Jota Silva İstanbul'a geldi
Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanırken, Jota Silva'nın Beşiktaş'a transferi kiralık olarak gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek.

ŞARTA BAĞLI ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU!

Beşiktaş'ın yaptığı anlaşmada 17 milyon Euro'luk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Portekizli futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

