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Spor

Beşiktaş'tan Brezilyalı golcü Ricardo Goulart'a teklif

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet Ricardo Goulart'a teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fanatik12 Aralık 2021 Pazar 08:40 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:40
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Beşiktaş'ta yaz aylarında kiralık olarak transfer edilen Michy Batshuayi'den beklenen performansın alınamamasının ardından forvet arayışı başladı. Siyah-beyazlıların Çin'in Guangzhou FC takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Ricardo Goulart'a teklifte bulunduğu iddia edildi. 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Ricardo Goulart, Guangzhou FC'de çıktığı 174 maçta 110 gol ve 54 asistle oynamıştı.

BEŞİKTAŞ, RICARDO GOULART'A TEKLİFTE BULUNDU

Ge globo'nun yaptığı habere göre; Beşiktaş, geçtiğimiz ay Guangzhou FC'den ayrılan Ricardo Goulart'a teklif yaptı. Habere göre Ricardo Goulart'a Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'nin de ilgisi bulunuyor.

RICARDO GOULART'IN BONSERVİSİ ELİNDE

Brezilyalı forvet son olarak forma giydiği Guangzhou FC'de 174 resmi maça çıktı. Ricardo Goulart, toplam 110 gol ve 54 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Guangzhou FC'den ayrılan oyuncu bonservisini elinde bulunduruyor.

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