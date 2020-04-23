Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

23 Nisan 2020 Perşembe 18:26 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:26

Beşiktaş ile Burak Yılmaz'ın yollarının ayrılacağına yönelik çıkan haberleri, önce milli yıldız, sonra da siyah-beyazlı kulüp yalanladı.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Beşiktaş, bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İşte o açıklama:

"Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz."