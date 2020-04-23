İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9394
  • EURO
    7,5144
  • ALTIN
    386.594
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Spor

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'ın takım kaptanı Burak Yılmaz hakkında çıkan 'ayrılıyor' haberlerine kulübün resmi sitesinden açıklama geldi.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:26 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:26
ABONE OL

Beşiktaş ile Burak Yılmaz'ın yollarının ayrılacağına yönelik çıkan haberleri, önce milli yıldız, sonra da siyah-beyazlı kulüp yalanladı.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Beşiktaş, bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İşte o açıklama:

"Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz."

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılına özel videolu paylaşım

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.