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Spor

Beşiktaş'tan ceza paylaşımı

Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teknik direktörü Şenol Güneş'in PFDK'ya sevk edilmesini eleştirdi.

23 Mayıs 2023 Salı 22:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan ceza paylaşımı
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktörü Şenol Güneş'i, taraftarı ve kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk eden Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş kulübünü, taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararına tepki gösterdi. Beşiktaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla

"Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" dedi.

İşte o paylaşım;

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