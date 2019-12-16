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Beşiktaş'tan çifte transfer bombası!

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Beşiktaş'ın Stoke City forması giyen Etebo ve St. Truiden takımında forma giyen forvet oyuncusu Yohan Boli ile ilgilendiğini duyurdu.

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Fransız gazeteci Manu Lonjon, Beşiktaş'ın Stoke City forması giyen Etebo ve St. Truiden takımında forma giyen forvet oyuncusu Yohan Boli ile ilgilendiğini duyurdu.
 
Twitter hesabından iki transfer gelişmesi birden duyuran Lonjon, devre arasında Siyah Beyazlıların iki oyuncu için girişimlerini hızlandıracağını açıkladı.
 
Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da devre arasında 1 veya 2 transfer yapacaklarını belirtmişti.
 

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