Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

TEKNİK Direktör Abdullah Avcı’nın da onayını alan Beşiktaş yönetimi, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan Shinji Kagawa ve Dortmund’da forma şansı bulması zorlaşan Ömer Toprak’ı kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Alman basını iki oyuncu için de Siyah-Beyazlılar’ın girişimlerinin bulunduğunu doğruladı. Uzakdoğu pazarına açılma planları bulunan Beşiktaş’ın, bunu Kagawa üzerinden gerçekleştirmek istediği belirtildi. Dortmund’a, Japon yıldız için 300 bin euro kiralama teklifi yapıldığı, Ömer Toprak için de bedelsiz kiralık anlaşması için zemin arandığı belirtildi. Bu teklifin Dortmund’un hayal ettiğinin çok altında kaldığı da dile getirildi. Haberde, Kagawa’ya şu ana kadar yurt dışından Beşiktaş’tan başka teklif olmadığı da belirtildi.

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