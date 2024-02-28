Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan ve özellikle forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş, Sivasspor'da harikalar yaratan Rej Manaj'ı listesine aldı.

'10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF'

Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıracağı, ligi bilen bir oyuncu olduğu için de Arnavut yıldıza yöneldiği belirtildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki santrfor için ise Sivas'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı öğrenildi.

'15 MİLYON EURO İSTİYORUZ'

Menajerler aracılığıyla bu durumun Sivas'a aktarıldığı ve teknik direktör Uygun'un da bu sebepten dolayı 'Rej Manaj için 15 milyon euro istiyoruz' yönünde açıklama yaptığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 18 gol atan Arnavut yıldız, 23 Şubat 2023'te Watford'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve ağustos ayında Sivas'a imza atmıştı. Sivas, bedelsiz olarak aldığı Manaj'dan ciddi para kazanabilir.