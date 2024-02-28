İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1867
  • EURO
    33,7677
  • ALTIN
    2033.99
  • BIST100
    9179.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan çılgın teklif! Rej Manaj için kesenin ağzı açıldı
Spor

Beşiktaş'tan çılgın teklif! Rej Manaj için kesenin ağzı açıldı

Sezon sonunda Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş aradığı kanı Sivas'ta buldu. Siyah beyazlı ekip, Sivasspor'un 27 yaşındaki santrforu Rej Manaj için kesenin ağzını açtı. İşte Beşiktaş'ın yaptığı o teklif...

Sabah28 Şubat 2024 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan çılgın teklif! Rej Manaj için kesenin ağzı açıldı
ABONE OL

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan ve özellikle forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş, Sivasspor'da harikalar yaratan Rej Manaj'ı listesine aldı.

'10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF'

Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıracağı, ligi bilen bir oyuncu olduğu için de Arnavut yıldıza yöneldiği belirtildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki santrfor için ise Sivas'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı öğrenildi.

'15 MİLYON EURO İSTİYORUZ'

Menajerler aracılığıyla bu durumun Sivas'a aktarıldığı ve teknik direktör Uygun'un da bu sebepten dolayı 'Rej Manaj için 15 milyon euro istiyoruz' yönünde açıklama yaptığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 18 gol atan Arnavut yıldız, 23 Şubat 2023'te Watford'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve ağustos ayında Sivas'a imza atmıştı. Sivas, bedelsiz olarak aldığı Manaj'dan ciddi para kazanabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.