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Spor

Beşiktaş'tan Ciro Immobile açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Immobile'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekip İtalyan futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

9 Aralık 2024 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ciro Immobile açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Ciro Immobile'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

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