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Spor

Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı pozu

Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli, antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim 2021 Cuma 14:19 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 14:19
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli, antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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