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Spor

Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması: ''Bu işi milli arada çözeceğiz''

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin'in durumunun milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada netleşeceğini açıkladı.

Fanatik28 Ekim 2021 Perşembe 09:32 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:32
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Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, derbide attığı 2 golle takıma zaferi getiren Cyle Larin'in sözleşme durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazancı, Larin için, "Daha önce bildiğiniz gibi görüşmemiz oldu. Geleceğin planlamasını yapmak durumundayız. Kalmasından yanayız. Önümüzdeki ay Milli arada bu işi olumlu ya da olumsuz çözmek istiyoruz. Ona göre plan program yapmamız gerekiyor. Beşiktaş Kulübü, kendi iç dinamiklerine göre hareket etme durumunda. Arada konu netleşmek durumunda" ifadelerini kullandı.

BEKLEDİĞİ RAKAM....

Yönetimin, tecrübeli futbolcuya 1.6 milyon euroluk mevcut maaşının, yeni sözleşme için de teklif ettiğini belirten Kazancı, "Artık Avrupa'da kulüplerin durumları ortada. Buradan daha iyi bir teklif bulacağını sanmıyorum" sözlerini sarf etti. Tecrübeli futbolcunun ise beklentisinin 2.5 milyon euro seviyesi olduğu öğrenildi.

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