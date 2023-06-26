Beşiktaş'tan Daniel Amartey seferberliği

Beşiktaş'ın stoper transferi konusundaki hedeflerinden biri İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey.

ZOR TRANSFER

Deneyimli isim, Kartal'ın öncelikli tercihi. Ancak bonservisinin elinde olması Ganalı futbolcuya olan ilgiyi artırırken Beşiktaş'ın işi hiç de kolay değil. Yönetim, bu oyuncu konusundaki girişimlerini hızlandırdı. Savunmaya 2 takviye yapacak olan Kartal, Amartey'i kaptırmak istemiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ganalı oyuncu Daniel Amartey geçtiğimiz sezon Leicester City'de 24 resmi maçta forma giydi.