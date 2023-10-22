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Spor

Beşiktaş'tan Daniel Amartey'in için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Daniel Amartey'in için sakatlık açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın dün Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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