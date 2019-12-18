Beşiktaş'tan Danny Drinkwater harekatı

18.12.2019 09:33 - Güncelleme: 18.12.2019 09:33

DEVRE arası transfer operasyonu hiçbir engeli kalmayan Beşiktaş, orta sahaya aradığı ismi Premier Lig’de buldu. Siyah-Beyazlı yönetim Burnley forması giyen İngiliz futbolcu Danny Drinkwater ile temas kurmuş durumda. Chelsea’den 6 aylığına kiralanan ancak rotasyonun gerisinde kaldığı için mutsuz olan 29 yaşındaki ismin yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş forması giymek istediği aktarıldı. Londra devi Drinkwater için 2017 yazında 38 milyon euro bonservis ödemişti.

BİR BUÇUK SEZON KİRALIK

İNGİLİZ orta saha oyuncusunun maliyetinin uygun olması ve sakatlık geçmişinin temiz olması nedeniyle transfere sıcak bakan Kartal, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre adım atacak. Siyah-Beyazlılar’ın orta sahada tam aradığı isim olan Drinkwater’ın 1.5 sezon kiralanması gündemde… Öte yandan, İngiltere’de transfer için adeta pusuya yatan yönetici Erdal Torunoğulları’nın Türkiye’yi sallayacak isimlerle de temas halinde olduğu gelen haberler arasında.

Güneş