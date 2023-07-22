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Spor

Beşiktaş'tan David Okereke ısrarı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, 25 yaşındaki genç forvet David Okereke'yi takıma kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sabah22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan David Okereke ısrarı
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Beşiktaş'ta gündem David Okereke transferi. Hücum hattının ön tarafına Cenk Tosun'un da yerini alabilecek hareketli bir golcü arayan Beşiktaş, Okereke için ısrarını sürdürüyor.

Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Cremonese'li forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgi odağı.

GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki Nijeryalı santrfor David Okereke, Beşiktaş ile anlaşabilmek için, kulübünün yetkilileriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı isteyen Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 resmi maça çıkan David Okereke bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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