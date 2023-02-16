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Spor

Beşiktaş'tan deprem bölgesine çadır kent

Beşiktaş, depremzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçları için Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projeleri başlattı.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan deprem bölgesine çadır kent
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş da depremzede vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projeleri başlattı. Projede kullanılan ısı yalıtımlı çadırlar, 3 ayrı tıra yüklenerek deprem bölgelerine gönderildi.

Hatay ve Kahramanmaraş'ta çadır kentler hayata geçerken, Adıyaman'daki çadır kentin kuruluş çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Çocuk oyun alanı, mescit ve yemekhanenin yer aldığı çadır kentlerin depolarında bulunan; gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, depremzede vatandaşların kullanımına sunulacak.

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