İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2023 Cuma / 4 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8823
  • EURO
    19,9365
  • ALTIN
    1099.84
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan depremzedelere destek! Hatıra biletleri satışa sunulacak
Spor

Beşiktaş'tan depremzedelere destek! Hatıra biletleri satışa sunulacak

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hatıra biletlerinin depremzedelere yardım için satışa sunulacağını açıkladı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan depremzedelere destek! Hatıra biletleri satışa sunulacak
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları 14. hafta erteleme karşılaşmasının hatıra biletlerinin depremzedelere yardım için satışa sunulacağını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme maçının hatıra biletleri, bugün saat 19.03'te passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasında satışa sunulacaktır. 100 TL bedelle satışa sunulacak hatıra biletler için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır. Hatıra bilet satışından elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla kullanılacaktır. Her renkten vatandaşımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.