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Spor

Beşiktaş'tan derbi öncesi hamle! Serdal Adalı'dan sürpriz karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbinin hakeminin belirlenmesinin ardından açıklama yapacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan derbi öncesi hamle! Serdal Adalı'dan sürpriz karar
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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