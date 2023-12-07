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Spor

Beşiktaş'tan derbi öncesi kötü haber! Kadroda 4 eksik 1 şüpheli

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyuncunun sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edildi. Son yapılan açıklama ile siyah beyazlılarda derbi kadrosunda 4 oyuncunun olamayacağı, 1 ismin durumunun ise maç günü belli olacağını duyuruldu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan derbi öncesi kötü haber! Kadroda 4 eksik 1 şüpheli
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.

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