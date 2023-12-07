Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.