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  • Beşiktaş'tan dev golcü harekatı! Luuk de Jong ile temasa geçildi
Spor

Beşiktaş'tan dev golcü harekatı! Luuk de Jong ile temasa geçildi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden PSV forması giyen 33 yaşındaki Luuk de Jong için harekete geçti. Siyah beyazlı ekibin oyuncu ile temasa geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

23 Şubat 2024 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan dev golcü harekatı! Luuk de Jong ile temasa geçildi
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Gelecek sezon deneyimli bir golcü de alması beklenen Beşiktaş'ın listesine flaş bir isim girdi.

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin formasını giyen Luuk de Jong ile Kara Kartal'ın temasa geçtiği öğrenildi.

PSV'DE MUTLU

1.5 yıllık kontratı kalan 33 yaşındaki forvetin, gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi ancak Hollandalı santrforun, şu anda kariyerini PSV'de sürdürmekten ötürü mutlu olduğunu belirtti.

ÖNERİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Yıldız oyuncu kendisini memnun edecek bir teklifin gelmesi halinde ise gelecek önerileri gözden geçireceği gelen haberler arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 35 maça çıkan de Jong, 28 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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