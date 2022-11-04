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Spor

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması! Tam 250 milyon dolar...

Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadı'nın isim anlaşması bitiyor. Yeni bir sponsor arayışında olan Beşiktaş, Katar Hava Yolları ile temas halinde. Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş 5 yıldan 50 milyon dolar üzerinden toplam 250 milyon dolar kazanabilir.

Fanatik4 Kasım 2022 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması! Tam 250 milyon dolar...
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Kara Kartal, tarihi sponsorluk anlaşması için Katar Hava Yolları ile temasa geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde konuşulan rakamlar eğer gerçekleşirse Siyah-Beyazlılar, dev bir gelirin sahibi olacak. 5 yıllık sponsorluk anlaşması için yıllık talep edilen miktar 50 milyon Dolar.

Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş , Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak.

Tarafların el sıkışması halinde Siyah Beyazlı ekibin, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon Dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor.

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