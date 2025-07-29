Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada David Jurak ve Keny Arroyo'ya gelen ağır tepkiler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takıma, geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen 19 yaşındaki futbolcu Keny Arroy ile 24 yaşındaki yeni transfer David Jurasek performansları nedeniyle ağır ve küfürlü eleştirilere maruz kaldı.

David Juraksek önce intagram hesabını kapattı, daha sonra ise yendeni aktif hale getirdi. Keny Arroyo ise tepkilerin artmasından sonra önce Beşiktaş formalı paylaşımlarını kaldırdı, daha sonra ise hesabını kapattı.

Yaşananların ardından Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Dijital zorbalığa hayır" ifadeleri kullanıldı.