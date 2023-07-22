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Spor

Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan açıklaması

Beşiktaş Spor Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın son durumunu paylaştı ve saldırıyı kınadı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan açıklaması
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Beşiktaş Spor Kulübü, internet sitesinden oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın son durumunu paylaştı. Yapılan açıklamada;

"Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." denildi.

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