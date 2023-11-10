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Spor

Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!

Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasında baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Eric Bailly'nin durumu hakkında açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 00:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!
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Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Bailly'nin hastanede yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır."

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