Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!

Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Bailly'nin hastanede yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır."