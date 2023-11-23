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Spor

Beşiktaş'tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, stoper oyuncusu Eric Bailly'nin sakatlığı ile ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada; Bailly'nin arka adalesinde gerilme ve kanam tespit edildiği belirtildi.

23 Kasım 2023 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş, Eric Bailly'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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