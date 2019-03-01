Beşiktaş'tan Fabri bombası! Anlaşma tamam

Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında ilginç gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımın İngiliz kulübü Fulham'a sattığı Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fabri'yi çok istediği ve bunun için gerekli adımları atacağı öne sürüldü. Orman'ın seçimin ardından Fabri için görüşmelere başlayacağı belirtildi.

FABRI GERİ GELMEK İSTİYOR

Fulham'da 3. kaleci durumunda olan Fabri'nin de İngiliz kulübünden ayrılmak istediği biliniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Fulham'a Mayıs ayında resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında...

KARIUS, FABRI'NİN GERİSİNDE KALDI!

Beşiktaş'ta 3-3 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Loris Karius yeniden tartışılmaya başlandı. Rakamlar da Alman eldivenin selefi Fabri'den daha başarısız olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Siyah-beyazlı takımın kalesine isabet eden şut sayısı son üç sezonda neredeyse hiç değişmezken yenilen gol sayısı ise yüzde 33 oranında artış gösterdi.

2016-2017 sezonunda kalesine maç başına 9,6 şut isabet eden Beşiktaş, Fabri ile maç başına 0.8 gol yemişti. 2017-2018 sezonunda maç başına 10.1 şuta rağmen İspanyol kaleci 0.9 gol ortalaması ile ligi tamamlamıştı. Karius ise bu iki sezonun çok gerisinde kaldı.

Alman eldiveninin kalesine rakipler tarafından karşılaşma başına 10.6 şut atılırken yediği gol ortalaması ise 1.2 oldu.

(Takvim)