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Spor

Beşiktaş'tan Fabri sürprizi

Karius'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, eski kalecisi Fabricio Ramirez'i gündemine aldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:19

Loris Karius'u sezon sonunda gönderecek olan Beşiktaş'ta yeni kaleci arayışı devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim, eski file bekçisi Fabri'yi gündemine aldı. Futbol kariyerine İspanya'nın Mallorca takımında kiralık olarak devam eden Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri "Herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde" açıklamasını yapmıştı.

Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki kalecinin bonservisini elinde bulunduran Fulham'la şimdiden görüşmelere başladı.

(Takvim)

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