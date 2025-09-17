Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım geldi!

Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anları, tartışmalı bir pozisyona sahne oldu.

Ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından ev sahibi Fenerbahçe, penaltı bekledi. Maçın hakemi bir sürelik VAR incelemesinin ardından karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.

Maçın sona ermesiyle birlikte bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'tan da paylaşım geldi.

Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne var ne yok Onur Özütoprak?" ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapmıştı.