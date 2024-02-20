Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar, Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ KUPA VE ÜÇÜNCÜLÜK"

Maçı değerlendiren Vardar, "İlk yarı çok tempolu oynamadık ama ikinci yarı sahanın hakimi Beşiktaş'tı. Beşiktaş takımı her geçen gün çok daha iyi olacak. Yeni 4 transferimiz çok değerli oyuncular. Hem oyun gücü olarak hem kalite olarak Beşiktaş'a çok şey katacaklar. Güzel bir maç oldu. Şampiyonluk hedefinden ne yazık ki uzaklaştık. Türkiye Kupası'nın kazanmak ve ligi 3. sırada bitirebilmek bizim bu seneki hedeflerimiz. Taraftarlarımız bizim için çok değerli. Beşiktaş forması giyen oyuncularımıza tepki vermek yerine destek vermelerini rica ediyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ FUTBOLCUSU ALDATMAZ"

Beşiktaş futbolcusunun hakemi aldatmayacağını söyleyen Vardar, "Beşiktaş futbolcusunun aldatmayacağını bugün bir kez daha gördük. Bugün en az 3 pozisyonda Semih düşse rakibe sarı kart göstertebilirdi ama devam etti. Beşiktaş futbolcusu aldatmaz. Aynı Semih bugün ilk hareketinde sarı kart gördü. Bunlara dikkat etmek lazım." ifadelerini kullandı.

CENK VE SALİH

Sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan hakkında konuşan Vardar, "Cenk ve Salih çok değerli oyuncular. Sözleşme konusunda kulübümüz için ve futbolcularımız için en doğru karar verilecek." dedi.

TAYYİP TALHA

Tayyip Talha'nın Pendikspor maçından bu yana oynamaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Vardar, "Bu teknik bir konu, buna cevap veremem. Ancak buna cevap verdiğimde Necip'e saygısızlık yapmış olmaz mıyım? Necip 3 haftadır çok iyi oynuyor." sözlerini sarf etti.

YAYIN İHALESİ, HAVUZDAN ÇIKMA

"Fenerbahçe ve Beşiktaş havuzdan çıkacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Vardar, "Yayın ihalesi hakkında görüşmeler devam ediyor. 5 sene önce ile bugün arasında büyük bir değer kaybı var. İnşallah futbolun kalitesini beraber artıracağız. Türk futbolunun hak ettiği değeri görmesi için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş'ın kullandığı uygulama hakkındaki soruya da yanıt veren Vardar, "Bununla ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Semih Kılıçsoy basın toplantısında ne dedi? 'Dünyanın en büyük kulübünde oynuyorum, ayrılmayı düşünmüyorum' dedi. Başka söyleyecek sözüm yok." dedi.

Son olarak "Fenerbahçe'yi mi daha güçlü görüyorsunuz Galatasaray'ı mı?" sorusunu yanıtlayan Vardar, "İkisini de yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.