Beşiktaş transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı. A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş Kulübü'ne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ, TAYYİP TALHA'YI FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN KAPTI

Beşiktaş, Tayyip Talha'yı alarak transfer dönemini kapattı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor ile Tayyip Talha konusunda anlaşma sağladı.

TAYYİP TALHA'NIN UÇAK BİLETİ FENERBAHÇE'DEN!

Bu transferle ilgili olarak son dakika Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü. Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Hatta sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlere bu futbolcunun saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini bildirmişti. Oyuncunun uçak bileti alınırken, son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı.

Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.