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Spor

Beşiktaş'tan forvete bir transfer daha! Philippe Keny sürprizi...

Forvete Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u transfer eden Beşiktaş, kadrosuna bir golcü daha katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor'a Philippe Keny için transfer teklifi yaptı.

Ntv23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
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Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, hücum hattına bir futbolcu daha katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'i transfer etmek istiyor.

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BEŞİKTAŞ'IN KENY İÇİN BONSERVİS TEKLİFİ

Ntv'nin haberine göre; Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin avro bonservis bedeli teklif etti. Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

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SÖZLEŞME DURUMU VE PERFORMANSI

Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'nin Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor. Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.

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