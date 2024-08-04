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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a: Bir dahakine edebinle sevin!

Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş, Galatasaray'ın geçen sezonki 'Salıncak' paylaşımına tepkisini sürdürdü.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 01:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Galatasaray'a: Bir dahakine edebinle sevin!
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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş, geçen sezonki derbinin ardından sarı-kırmızılıların "Salıncak" paylaşımına bir kez daha tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez. Bir dahakine edebinle sevin." ifadeleri kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini başlattığı Samsun'a çıkmadan önce değerli annesi ve kız kardeşini, silah arkadaşlarının kurmuş olduğu ve Akaretler'de kapı komşuluğunu yaptığı Beşiktaş Jimnastik Kulübüne emanet etmiştir. Anlaşılacağı üzere Beşiktaş, kurulduğu günden beri yalnızca vatanına ve milletine yürekten bağlı Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla aynı davanın içinde yer almış, sonucunda da milli irademizin nişanesi olan şanlı Cumhuriyet'imiz ilan edilmiştir. Kendi iç sorunlarını örtbas etmek ve kitlelerini konsolide etmek için ezeli rakibine saygısızlık yapanlar, Türk sporunun temiz kalmasından çok, daha da kirlenmesine hizmet etmektedir. Yetkililer, söylemlerine göre haberlerinin olmadığı ve 'Bir çalışanlarının hazırladığı' malum içerikten dolayı paylaşımın ardından özür dilemişler ve gönderinin derhal kaldırılacağını beyan etmişlerdir. Beşiktaş, kendini kimseden özür dileyecek konuma düşürmez. Ülkenin kurtarıcı ve kurucu iradesinin en önemli paydaşlarından biri olan Beşiktaş'a hiçbir hadsiz el dokunamaz, hiçbir kirli ağız leke konduramaz."

"Her taraftar takımının maçını heyecanla bekler, kazanmasını hayal eder." denilen açıklamada, "Sadece bizler, takımımızın nasıl oynayacağını ve kazanması gerektiğini deklare ederiz: 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' Herkesin ezberinde olan bu şiarımıza sizler için tavsiye olması adına bir cümle daha ilave ederek manifestomuzu sonlandırıyoruz. Bir dahakine edebinle sevin." görüşlerine de yer verildi.

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