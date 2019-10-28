Beşiktaş'tan Galatasaray'a Radamel Falcao göndermesi: Admin Umut Nayir sandım
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı ekibe Radamel Falcao göndermesi yapıldı.
Beşiktaş, maçın ardından Galatasaray'ı yendikleri maçların fotoğraflarını paylaştı ve bunun üzerine Vodafone Park Twitter hesabından, "Admin Umut Nayir sandım" şekilde bir cevap verildi.
Galatasaray'da Falcao'nun transferinin ardından Kolombiyalı oyuncu Galatasaray Twitter hesabına, "Admin Radamel Falcao sandım" şeklinde bir mesaj göndermiş ve uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.
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