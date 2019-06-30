Beşiktaş'tan, Gary Medel'in yerine 2 aday

Şili'nin, Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmada 11'de oynayan futbolcunun piyasasının artıracağını hesap eden siyah-beyazlılar, transfer planlarını da buna göre yapıyor.

Turnuva sonrası Medel'in talipleriyle masaya oturacak olan Kartal, gelecek parayla iki yeni oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Medel'in yerine düşünülen isimler; Azubuike ile Charles Kabore.

(Sabah)