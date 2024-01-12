Beşiktaş'tan geçmiş dönem üyelikleri için açıklama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçmiş dönemlerde yaşanan tüzüğe aykırı üyelikler hakkında harekete geçildiğini açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada olayların incelenmesi için denetim kurulunun işlem başlattığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Geçmiş dönemlerde üyelik dosyası başvuruları ve üye kabullerinin kulüp tüzüğümüze aykırı biçimde yapıldığına yönelik Yönetim Kurulu'muza ulaşan ihbarlar ve iddialar değerlendirilmiş, Denetim Kurulu'nun ilgili yazıları da dikkate alınarak; söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla Seçme Sicil Kurulu bünyesinde tutulan 2023 yılına ait üyelik dosyalarının bulunduğu klasörler, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Ekrem Keçoğlu ve Sayın Kadir Kılıç tarafından 29.12.2023 tarihinde Noter huzurunda tutanakla teslim alınmıştır.

Söz konusu klasörler binamız içinde güvenli bir alanda koruma altına alınmıştır.

Toplam 147 adet klasör, 2 ayrı kutu içerisinde bulunan evraklar ve 13 adet lastikli üyelik dosyası Denetim Kurulu başkanlığında; Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri tarafından kurulacak ortak araştırma komisyonunda incelenmek üzere 12.01.2024 tarihinde tutanakla Denetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Tiryaki'ye teslim edilmiştir.

Kamuoyu süreçle ilgili bilgilendirilecektir."